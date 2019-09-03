السعودية اليوم / سمو أمير المدينة المنورة يدشن عددًا من مشاريع الطفولة المبكرة ورياض الأطفال بالمنطقة



المدينة المنورة 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، عددًا من مشاريع الطفولة المبكرة ورياض الأطفال بالمنطقة ، والبالغ عددها 80 مشروعاً بعدد 410 فصلاً منها 170 فصلاً لرياض الأطفال و 240 فصلاً للطفولة المبكرة ، لترتفع السعة المقعدية لرياض الأطفال إلى 10300 مقعد، كما جرى زيادة المقاعد الدراسية بالصفوف الأولية الملتحقين بمراكز الطفولة المبكرة إلى 6200 مقعد على مستوى منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها، التي جرى استكمال تجهيز جميع متطلباتها الفنية ووسائل الأمن والسلامة ، لتكون في كامل جاهزيتها مع بداية العام الدراسي الجديد 1441هـ .

وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بالتحول الجديد في مسيرة تطوير التعليم ، وما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من دعم واهتمام لهذا القطاع باعتباره أولوية تنموية وركيزة أساسية في تطوير المجتمع ، مبيناً سموه أن برامج الطفولة المبكرة ستسهم في تأهيل وإعداد جيل قادر على مواكبة مستجدات التعليم.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وقيادات الوزارة على تذليلهم الصعوبات كافة، والمتابعة المستمرة لبرامج الطفولة المبكرة.

من جانبه أشار مدير إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم إلى حرص ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لكل مايخدم ويدعم التعليم في ومتابعتهم المستمرة للمشاريع التعليمية والبرامج التطويرية.

وتهدف وزارة التعليم من برنامج الطفولة المبكرة إلى تهيئة الأطفال من سن ( 4 – 6 ) سنوات للاندماج في التعليم العام ، واستيعابهم في مرحلة رياض الأطفال ولأهمية هذه المرحلة في تكوين شخصية الطفل واستعداداته واتجاهاته ، إلى جانب تحديث البرامج والأنشطة المتخصصة للطفولة المبكرة من خلال توفير كوادر تعليمية متخصصة في رياض الأطفال ، مع تطوير برامج وأدوات قياس استعدادات الأطفال لتلبية احتياجات القبول في المرحلة مع تطوير برامج وأدوات القياس.

// انتهى //

16:06ت م

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