السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الكاميرون يسلم نسخة من أوراق اعتماده للخارجية الكاميرونية



ياوندي 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون عبدالإله بن محمد الشعيبي، نسخة من أوراق اعتماده اليوم، لمعالي وزير خارجية الكاميرون المكلف بالعلاقات مع دول العالم الإسلامي، أدوم قرقوم.

وأعرب معالي الوزير عن ترحيبه بالسفير الجديد، منوهًا بعمق العلاقات بين جمهورية الكاميرون والمملكة العربية

بدوره، نقل السفير الشعيبي، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - إلى فخامة رئيس الجمهورية بول بيا، وتمنياتهما لجمهورية الكاميرون الصديقة حكومةً وشعبًا بمزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

16:00ت م

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ياوندي 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسقدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون عبدالإله بن محمد الشعيبي، نسخة من أوراق اعتماده اليوم، لمعالي وزير خارجية الكاميرون المكلف بالعلاقات مع دول العالم الإسلامي، أدوم قرقوم.وأعرب معالي الوزير عن ترحيبه بالسفير الجديد، منوهًا بعمق العلاقات بين جمهورية الكاميرون والمملكة العربية السعودية ، ومعبرًا عن امتنانه لما تقدمه المملكة من مساعدات للشعب الكاميروني.بدوره، نقل السفير الشعيبي، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - إلى فخامة رئيس الجمهورية بول بيا، وتمنياتهما لجمهورية الكاميرون الصديقة حكومةً وشعبًا بمزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //16:00ت م0165

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