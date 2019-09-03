السعودية اليوم / قواتُ الجيشِ الجزائريّ تحبط محاولات هجرة غير شرعية وتوقف مهربين



الجزائر 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

تمكنت قوات الجيش الجزائري من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بكل من عنابة ومستغانم الجزائريتين لـ 61 شخصًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وأوقفت 44 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان .

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم أن قوات الجيش بغرداية، تمكنت من اكتشاف مخزنٍ للذخيرة، وحجزت مسدسًا رشاشًا من نوع كلاشنيكوف، وأوقفت بكل من تمنراست وبرج باجي 18 مهربًا وحجزت ثمانيَ شاحنات.

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16:00ت م

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