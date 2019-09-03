السعودية اليوم / رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي



الخرطوم 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

التقى رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق الأول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد بن عبيد المزروعي .

وامتدح البرهان خلال اللقاء الدور المهم الذي تضطلع به الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في مجال الاستثمار الزراعي بالبلاد.

وقال المزروعى عقب اللقاء في تصريحات صحفية إنه قدم تقريرًا للبرهان حول أنشطة الهيئة العربية للاستثمار بالسودان في مجال الاستثمار الزراعي والتي تصل إلى 66 % من إجمالي نشاط الهيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة تدير ثلاث عشرة شركة للإنتاج الزراعي بالسودان .

وأكد المزروعي أن لقاءه مع البرهان كان إيجابيًا ومثمرًا، مؤكدًا مواصلة الهيئة لجهودها لفتح المزيد من الاستثمارات في السودان.

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15:59ت م

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