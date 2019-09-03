السعودية | هيئة الرياضة تكشف غداً في مؤتمر صحفي تفاصيل إستضافة الدرعية للنزال التاريخي لبطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة

المناطق _ الرياض

يُعقد غدا الأربعاء بحي طريف بالدرعية المؤتمر الصحفي الخاص بنزال بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، التي ستجمع حامل اللقب “آندي رويز جونيور” ومنافسه حامل اللقب السابق “أنتوني جوشوا” ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .

ويأتي إقامة هذا المؤتمر تمهيداً للنزال التاريخي المرتقب على اللقب العالمي والمقرر إقامته يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 تحت شعار “صراع على الكثبان الرملية”، وتستضيفه الدرعية التاريخية والعاصمة الأولى للمملكة العربية السعودية أحد المواقع الأثرية المدرجة على قائمة اليونيسكو، حيث سيحظى طرفي “نزال القرن” بجولة ثقافية على الدرعية للاطلاع على القيمة التاريخية لها التي تحمل إرثاً تاريخياً لتأسيس وتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه- .

من جهته أعرب صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عن سعادته باستضافة نزال العالم في الملاكمة على أرض المملكة العربية السعودية، حيث قال سموه: “إن المملكة العربية السعودية تفخر بإقامة مناسبة رياضية عالمية متميزة بهذا الحجم في بلدنا وتحديدا بالدرعية، المكان العزيز في قلوب شعبنا، ونعد جميع الزوار من الداخل والخارج باستقبال يليق بقيمة هذا الحدث ومكانته، وتوفير أجواء رائعة ومميزة للملاكمين العالميين وتقديم حدث لا ينسى للجميع”.

وأضاف سموه: “نعلم أن العالم بأجمعه سيترقب الحدث، وأبناء هذا الوطن على أتم الاستعداد لاستضافة هذه المناسبة الرياضية الاستثنائية لتواصل بلادنا تحقيق رؤيتنا الطموحة وطموحاتنا الرياضية”.

من جانبه أبدى رئيس ” Sky Sports Boxing ” آدم سميث سعادته بإقامة هذا النزال العالمي في أرض المملكة، وقال: “يسعدنا أن نعلن عن إعادة نزال أنتوني جوشوا مع آندي رويز جونيور، وإقامته في المملكة العربية السعودية وتقديم عرض مذهل لنزال ثاني على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل هنا في السعودية التي نتلهف بشوق للقاء شعبها الطموح من خلال إقامة هذا الحدث المرتقب”.

يذكر أن هذا النزال يعد أحد أهم الأحداث الرياضية العالمية لهذا العام وسيكون جزءاً من فعاليات موسم الدرعية 2019 إضافة لعدد كبير من الفعاليات العالمية الرياضية والترفيهية والثقافية، وسيقام النزال التاريخي الذي يحدث للمرة الأولى في الشرق الأوسط على حلبة مفتوحة في الهواء الطلق معدّه خصيصا لهذا الحدث في قلب المناظر الأثرية للدرعية التاريخية.