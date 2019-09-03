البلديات تناقش تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أقامت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون الفنية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة (مسار)، وذلك في فندق كراون بلازا بالرياض.

ورحّب أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، خلال افتتاحه الورشة، بالحضور الذين تقدمهم سعادة وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور خالد بن محمد الجماز، ووكيل الوزارة للشؤون البلدية الأستاذ سليمان بن حمد البطحي.

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وأوضح المهندس طارق الفارس، أن هذه الورشة تأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على تحقيق أهداف برنامج مسار لتحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة، حيث شارك في الورشة مختلف الجهات ذات العلاقة، وممثلي الشركات المؤهلة لمحطات الوقود.

وأضاف أن الورشة تهدف للتعريف بأهداف برنامج مسار، وإلقاء الضوء على الوضع الراهن لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، بالإضافة إلى التعريف بآلية تأهيل هذه الأماكن، وخلق الحافز، وتعزيز الالتزام بأهمية تطبيق المعايير واللوائح لتأهيل الشركات، وكذلك التشجيع على الدخول والاستثمار في قطاع محطات الوقود.

من جانبه، أفاد الدكتور خالد الجماز، بأن الورشة استعرضت لمحة تاريخية حول قطاع محطات الوقود، كما ناقش المشاركون فيها عددًا من المحاور، أهمها: آلية التأهيل والشركات المؤهلة، تصنيف الطرق ذات الأولوية لمتابعة محطات الوقود ومراكز الخدمة، آلية حصر وتقييم ومراقبة هذه الأماكن، إلى جانب عرض نموذج للخدمات المتوقع وجودها داخل هذه المحطات والمراكز.