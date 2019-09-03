معلمون يخمدون حريق بمدرسة في مكة.. والدفاع المدني يخلي الطلاب

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365

نشب حريق محدود نتيجة وقوع تماس كهربائي بأحد الموزعات بمدرسة الشرائع العليا للبنين بمكة، صباح اليوم الثلاثاء، ونجح معلمو المدرسة وعلى رأسهم محمد الزهراني، وصل السعيدي من إخماد الحريق.

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وعلى الفور، باشرت فِرق الدفاع المدني، الحادث، وتمكنت برفقة فريق إدارة الأمن والسلامة بمدرسة الشرائع العليا للبنين، من تطبيق خطة الطوارئ، وإخراج الطلاب من المدرسة في وقت قياسي، دون وقوع أي إصابات لأحد من الطلاب.

وتم إخلاء المدرسة وتعليق اليوم الدراسي فيها، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المبنى.