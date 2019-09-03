المملكة تدين وتستنكر الهجوم الانتحاري على المجمع السكني بكابول

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الانتحاري الذي استهدف مجمعاً سكنياً يضم وكالات إغاثة ومنظمات دولية في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقدم المصدر، العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد العنف والإرهاب والتطرف.