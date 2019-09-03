شكرا لقرائتكم خبر عن ندوتان عن «الأمن السيبراني» و«الأسلحة الكيماوية» في تمرين «الأسد المتأهب 2019» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عمّان)

تستمرّ فعاليات تمرين «الأسد المتأهب» الذي يقام في المملكة الأردنية الهاشمية، بإقامة ندوة كبار القادة وندوة لضباط الصف حضرها العديد من كبار ضباط الدول المشاركة بالتمرين وكانت الندوة الأولى عن «الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات» والندوة الثانية عن «الأسلحة الكيماوية» قدمها محاضرون مختصون وقد ناقش الحضور العديد من النقاط المهمة التي من شأنها أن تعود بالنفع على المشاركين من جميع الدول.

وأقيمت الندوات اليوم (الثلاثاء) برعاية قائد القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ونائب قائد القوات البرية الملكية السعودية اللواء الركن أحمد بن عبدالله المقرن، وعدد من الممثلين العسكريين من الدول المشاركة بالتمرين.

يذكر ان هذا التمرين يشارك فيه 30 دولة و8 آلاف مشارك، ويعد من أهم وأكبر التمارين على مستوى العالم وتشارك فيه القوات المسلحة السعودية من ضمن أكبر القوات المشاركة بقوات على الارض وضباط مشاركين في قيادة التمرين بمختلف أفرع القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي.