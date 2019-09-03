شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أدائه القسم.. وزير «الصناعة»: هذه مشاعري بين يدي خادم الحرمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يوسف عبدالله (جدة)

بعد أن تشرف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف اليوم (الثلاثاء) بأداء القسم بين يدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لم يجد بداً من أن يبث المشاعر التي اعترته أثناء تلاوته للقسم.

وبأسرع وسيلة يلامس فيها مسؤول مسامع وأنظار المواطنين، هرع الخريف ليصف هيبة الموقف الذي عايشه، وعظم المقام الذي وقف فيه، والمقال الذي نطق به وأقسم به على الإخلاص، وكتمان السر، والمحافظة على مصالح الدولة، والصدق والأمانة والإخلاص، ليعقب ذلك أول فعل للوزير بمصافحة القائد الحازم، مصافحة تنقل إليه مسؤولية حمل الأمانة للقيام على خدمة أبناء المملكة، وليستمع إلى توجيهاته، ليشعره خادم الحرمين ببشاشته المعهودة ثقته الكاملة به في أداء الأمانة التي حملها على عاتقه

وتوصيفاً لذلك، غرد وزير الصناعة والثروة المعدنية عبر حسابه في «تويتر» بقوله: «استشعار المسؤولية والأمانة، وهيبة الملك القائد، والفرصة للمساهمة في بناء الوطن، بعض المشاعر التي تراود النفس أثناء تأدية القسم».