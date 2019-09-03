شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين وتستنكر الهجوم الانتحاري على المجمع السكني بالعاصمة الأفغانية كابول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الانتحاري الذي استهدف مجمعاً سكنياً يضم وكالات إغاثة ومنظمات دولية في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد العنف والإرهاب والتطرف.