، كوريا تجهز الرماة السعوديين لكأس آسيـا ،

محمد بن مسعود - الدمام - يواصل المنتخب السعودي للسهـام تدريباته اليومية في المعسكر الخارجي الذي انطلق الأسبوع الماضي في كوريا الجنوبية، ويمتد حتى السابع من شهر سبتمبر الجاري؛ استعداداً للمشاركة في بطولة كأس آسيا "المرحلة الثالثة" التي تحتضنها الفلبين خلال الفتـرة من 8-15 سبتمبر الجـاري؛ حيث يشارك في المعسكر الإعدادي ستة رماة؛ وهم: عبدالله آل جبر، عبد الإله بن علي، فارس العتيبي، محمد الراشد، نواف عسيري، محمد مذكور.

وكان "بول" مدرب أخضر السهام، قد ركز خلال تدريب اليوم الثـلاثاء على التدريبات البدنية واللياقية داخل الصالة في الحصـة الأولى، قبل أن يخصص الحصة المسائية للتدريبات الفنية في ميدان السهام.

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