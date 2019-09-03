، "الدفاع المدني" ينبه من الاجتهادات ب"دفع" السيارات المحترقة.. ويؤكد ان "الفيديو المتداول" زاد من الخسائر ،

محمد بن مسعود - الدمام - اشاد بمبادرة الشاب ودعا المبادرين لتقييم الحالات مسبقاً

‏‫نبهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض من الاجتهادات ب"دفع" السيارات المحترقة ، مؤكداً بان "الفيديو المتداول" زاد من الخسائر المادية باحتراق جزئي في مركبتين ، خاصة بان الاجراء حدث دون وجود اي محتجزين.

واشاد الدفاع المدني بشجاعة و مبادرات شباب الوطن للمساعدة دائما مشدداً على ان مبادرة واجتهاد صاحب المركبة في الفيديو والمقصد النبيل من هذا الاجراء.

ودعا الدفاع المدني المبادرين دائما الى تقييم الحالات واهميتها ، خاصة في عدم وجود محتجزين او مصابين.

وتفصيلاً قال في بيان: انه ايضاحاً للمقطع المتداول عن حادث حريق لمركبة بجوار احد المنازل بحي السويدي بمدينه الرياض وما قام به احد الأشخاص من محاولات للتعامل مع الحادث وذلك بإبعاد السيارة المحترقة عن المنزل المجاور لها وتكرار دفع السيارة المحترقة بمركبته عدة مرات في الوقت الذي كان قد ابلغ صاحب المركبه المحترقة الدفاع المدني بالحادث في حينه، ولخطورة مثل هذا التصرف والذي قد يتوقع البعض انها طريقة آمنه وصحيحة في التعامل في مثل هذا الحالات ولحرص الدفاع المدني على سلامة الجميع و حتى لا يتخذ هذا الاجراء كطريقة للتعامل مع هذه الحوادث .

فان المديرية توضح ان ماحدث هو اجتهاد قد ينتج عنه خطورة كبيرة لاسيما انه لايوجد محتجزين بالموقع اضافة لقرب موقع الحادث من خدمات الدفاع المدني كما ان هذا التعامل قد يؤدي الى أنتقال الحريق لأكثر من موقع وتطوره بشكل خطير مما يؤدي الى المزيد من الخسائر المادية وهو ماحدث فعلاً في هذا الحادث وذلك بتضرر جزئي لمركبتين كانت متوقفة في الجانب المقابل والتي تضررتا بعد دفع المركبه المحترقة في موقع قريب منهما.

ولاننا نعلم يقيناً شجاعة و مبادرات شباب الوطن للمساعدة دائما والتي نفخر بها ، ونعلم أيضا مبادرة واجتهاد صاحب المركبة والمقصد النبيل من هذا الاجراء ، و لكن حتى لاتكون هذه الطريقة أسلوب يتبع من قبل الآخرين ، فاننا نؤكد الخطورة الكبيرة لهذه الطريقة وما قد ينتج عنها من تطور للحادث وما قد تؤدي اليه من نتائج لايحمد عقباها حيث انه في مثل هذه الحوادث فان اخلاء المنزل المجاور للحادث والمركبات يكتسب اهمية اكبر في احتواء الموقف وعدم تعريض أنفسهم لمخاطر عالية،

داعين المبادرين دائما الى تقييم الحالات واهميتها ، خاصة في عدم وجود محتجزين او مصابين ، كما ان عمليات الدفاع المدني تقدم للمبلغين اثناء البلاغ تعليمات فورية حول التصرف السليم للمحافظة على الأرواح ريثما تصل فرق الدفاع المدني .

مع تمنياتنا للجميع بالسلامه دائما .