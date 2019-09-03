رجل أعمال يهدي سيارة جديدة لمنقذ بيت جيرانه من الحريق في جدة (فيديو)

دبي - بواسطة محمد فارس أهدى رجل أعمال سعودي سيارة جديدة، للرجل الذي أنقذ بيت جيرانه بجدة من حريق اشتعل في سيارة أمام المنزل وكادت تمتد له؛ حيث قام بدفعها بسيارته لإبعادها عن المنزل.

وأعلن الإعلامي مفرح الشقيقي، مقدم برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أن رجل الأعمال السعودي هو الشيخ فرحان النايف الفيصل الجربا، مقدماً الشكر له وللبطل الذي أنقذ منزل جيرانه من الحريق.

وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر قيام الرجل بإبعاد السيارة المحترقة عن منزل جيرانه بدفعها بواسطة سيارته، ما تسبب في تعرضها لأضرار في مقدمتها وجانبها الأيسر، قبل أن تحضر فرق الدفاع المدني للموقع وتسيطر على الحريق.