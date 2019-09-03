مقطع نادر.. الملك فيصل والملك عبد الله يؤديان العرضة

تداول مغرّدون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لقطات تُظهِر الراحلَين الملك فيصل بن عبد العزيز والملك عبد الله بن عبد العزيز، وهما يؤديان رقصة العرضة.
وقال حسابُ «ذاكرة الماضي الجميل»، إنّ هذه اللقطات تعود لمشاركة الملكَيْن الراحلَيْن في حفل بمدينة الرياض بمناسبة عيد الفطر عام ١٣٩٤هـ / ١٩٧٤م، فيما نالت اللقطات احتفاءً بالغًا من قِبل نشطاء تويتر.
و«العرضة السعودية» هي رقصة شعبية تؤدَّى في المناسبات الوطنية والمهرجانات والأعياد، وتمثّل جزءًا مهمًّا من تاريخ المملكة؛ حيث بدأت كأحد أهازيج الحروب في الماضي، وسُجِّلت لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» ضمن لائحة التراث العالمي في عام 2015.
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