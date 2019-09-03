"الحبيب" يفنّد جدل الاختلاط بالصفوف الأولية: اقترحت على الوزير ولي فيديوهان

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

فنَّد الدكتور طارق الحبيب؛ بروفيسور واستشاري الطب النفسي والأمين العام لاتحاد الأطباء النفسيين العرب، ما أُثير من جدلٍ حول تصريحه بخصوص الاختلاط في مرحلة الصفوف الأولية، وقال في تغريدة من حسابه بـ "تويتر": "أنا لم أصرح بهذا الموضوع وليّ فيديوهان فيه".

وأوضح: "الفيديو الأول كان رداً على سؤال في قناة الرسالة عن الاختلاط في المراحل الدراسية عموماً وأنا جوابي الذي قلته وملتزم به"، وأضاف: "خاطبت في الفيديو الثاني وزير التعليم السابق الدكتور أحمد العيسى، أنادي من خلاله بأن تكون المرأة هي المسؤولة عن تدريس الصفوف الثلاثة الأولى (بنين وبنات)، وذلك لأهميته وفائدته من البُعد النفسي".

وأردف "الحبيب": "قدمت اقتراحاً جميلاً إلى وزير التعليم السابق؛ حيث جاءتني خمس حالات لأطفال لديهم خوف ورهاب من المدرسة، بعض هذه الحالات نقلتهم أمهاتهم إلى المدارس التي فيها -بحسب قوله- دمج الصفوف الأولية وتدرسهن المعلمات، فتغيّرت حالتهم دون تدخلنا العلاجي".

وأضاف بحسب الفيديو الذي نشره في ذلك الحين: "فنريد أطفالنا إلى ثالث ابتدائي تدرسهن معلمات، فهن أوسع صدوراً وألين قلوباً وأشبه بالأمهات فيؤدي ذلك إلى بنية نفسية جيدة"، منتقداً في هذا الصدد قيام بعض المدارس الحكومية بإسناد تدريس الصفوف الاولية لمعلمين كبار سن أو من المنغلقين نفسياً فيدمّرون أبناءنا أكثر.

وحول حديثه السابق عن الاختلاط ودمج الجنسين في جميع مراحل التعليم، أوضح الاستشاري "الحبيب"؛ أن النمو النفسي للبنت والفتاة يختلف عن الولد والشاب؛ ولذلك من الخطأ أن تجعلهم في مكانٍ واحد، ‏مشيراً إلى أن الحرمة هنا حرمة نفسية- وفقاً لتعبيره!