قناة بداية تكشف آخر تطورات عودتها.. وتنشر مقطع فيديو للعاملين فيها

تفاعلت قناة ”بداية“ مع جمهورها عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع استعدادات كادر القناة لانتقاء مشتركين لبرنامجها ”زد رصيدك“ لبدء بث مرتقب بعد توقف استمر أكثر من عام.

ونشرت ”بداية“ مقطع فيديو على حسابها في موقع ”تويتر“، يتحدث فيه عدد من العاملين في القناة عن الاستعدادات الجارية لعودة البث القريب كما يؤكد مسؤولو القناة.

وانهالت التساؤلات على حسابات القناة في مواقع التواصل عن موعد البث والتغييرات التي ستطرأ على فريق العمل والمحتوى الذي تقدمه القناة، وسط تفاعل من المشرفين على تلك الحسابات.

وتبحث إدارة القناة حاليًّا عن رعاة ومعلنين لبرنامجها ”زد رصيدك“ بالتزامن مع إعلانها عن استقبال طلبات الراغبين بالظهور فيه. وبدا أن أحد مقدمي القناة، وهو هاني العنزي، لن يشارك في الانطلاقة الجديدة للقناة حسب ما قال كثير من جمهور القناة الذي طالبوا إدارتها بضمه لفريق العمل.

وأغلقت وزارة الإعلام، قناة بداية في أبريل/نيسان 2018، بعد انتقادات لاذعة طالتها بسبب إبلاغها أحد المتسابقين في برامجها بوفاة والده على الهواء مباشرة. وفشلت محاولات إدارتها العودة للبث مجددًا طوال تلك المدة، قبل أن تعلن عن قرب عودتها دون توضيح للتفاصيل.