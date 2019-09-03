خادم الحرمين يشيد بجهود أعضاء لجنة الحج ورجال الأمن في خدمة ضيوف الرحمن

أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بجهود أعضاء لجنة الحج العليا ورجال الأمن وكافة منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في موسم حج1440هـ.

جاء ذلك في برقية بعثها وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، اليوم الثلاثاء، للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عضو لجنة الحج العليا الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بحسب بيانٍ صادرٍ عن «رئاسة الحرمين»، اطلعت عليه «عاجل».

وثمّن الملك، ما قُدِّم من خدمات متميزة وفق منظومة عمل متكاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي، مبديًا تطلُّعه لاستمرار هذا التميز عامًا بعد عام في خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين.