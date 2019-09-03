«إنسان» بالأفلاج تودع 262 ألف ريال في حسابات المستفيدين

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «إنسان»، فرع محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض، تغذية حسابات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية وعددها ٨٧٦ أسرة لشهر سبتمبر 2019م، بمبلغ «٢٦٢٨٠٠» ريال، وتشمل المبالغ المالية للحسابات البنكية وكذلك تغذية بطاقات «العثيم» للمواد الغذائية.
وأوضحت الجمعية أنه تم تسديد قيمة إيجارات لهذا الشهر بمبلغ (٢١٥٠٠) ريال، لأربع أسر مستفيدة، وكذلك رفع خدمات أخرى (أثاث - كهرباء وماء -حرائق- راعية صحية) بمبلغ (٤٧٧٢٠) ريالًا استفادت منها 36 أسرة من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.
ووجَّه مدير الجمعية فرع الأفلاج ناجي بن حمدان الرميح، الشكر لكل من دعم وبذل وقدَّم لمساعدة الأسر المستفيدة وسعى لسد احتياجاتهم، سائلًا المولى عز وجل أن يجعل ما قدموه في ميزان الحسنات ورفعة في الدرجات.
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