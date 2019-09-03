«الصحة» توضح نسبة رضا المرضى عن خدماتها العلاجية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، نتائج برنامج قياس تجربة المرضى؛ حيث بلغت نسبة رضا المريض عن خدمات الصحة 72.75%؛ وذلك خلال فترة النصف الأول من عام 2019، مُسجِّلةً ارتفاعًا عن فترة النصف الثاني للعام الماضي التي بلغت نسبتها70,23%.

وقالت -في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»- إنه تم خلال هذه الفترة إجراء 138 ألف استبيان لتغطية جميع مناطق المملكة من خلال 18 رحلة علاجية تقدمها الوزارة، تشمل المستشفيات، والعيادات الخارجية، والتنويم، وجراحات اليوم الواحد، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز الإقلاع عن التدخين، والمراكز المتخصصة بالقلب، والمراكز المتخصصة بالكلى، والمراكز المتخصصة بالأورام، ومراكز السكر التخصصية، والرعاية الصحية المنزلية، ومراكز الأسنان التخصصية، ومراكز التأهيل الطبي، ومراكز فحص ما قبل الزواج، وبنوك الدم.

وأطلقت الوزارة برنامج «قياس تجربة المريض» بهدف تمكين المستفيدين من المرضى وذويهم من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة لهم بعد كل زيارة للمنشآت الصحية.

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وتقوم فكرة البرنامج على إجراء استبيانات مصممة لكل رحلة على حدة في المنشأة الصحية، بهدف رصد تقييم المريض لزيارته وقياس مدى الرضا عن الخدمات المقدمة له.

ويعمل البرنامج وفق آليات علمية عالمية في منهجيات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية، عن طريق طرف ثالث بما يضمن حيادية النتائج ومصداقيتها، ويتم مقارنة نتائجها بمثيلاتها إقليميًّا وعالميًّا؛ ما يتيح بشكل أكبر مواكبة التقدُّم في الخدمات الصحية المرتكزة على المريض واحتياجاته، بما ينعكس على حصولهم على أفضل الخدمات الصحية وفق أرقى المعايير.

وفي الوقت نفسه، يتم دعم هذا البرنامج من خلال المختصين في «الصحة»، بالتعاون مع أصحاب العلاقة لمعرفة وكشف جوانب الضعف في الخدمات الصحية المقدمة في مختلف المنشآت الصحية، والعمل على دراستها ووضع الآليات لتحسينها وتطويرها باستمرار.