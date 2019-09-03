بالصور.. نائب أمير جازان يدشن فصول الطفولة المبكرة

دشن أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، فصول الطفولة المبكرة في مقر المدرسة الابتدائية الأولى بالظبية.

واطلع نائب أمير جازان، على العرض المقدم من إدارة رياض الأطفال والذي تناول شرحًا مفصلًا عن مشروع الطفولة المبكرة في مدارس تعليم صبيا، كما تجول في فصول الطفولة المبكرة مطلعًا على كل الاستعدادات والتجهيزات.

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز، إلى شرح مفصل من مدير تعليم محافظة صبيا ضيف الله بن علي الحازمي عن فصول الطفولة المبكرة، وما تجده من اهتمام من وزارة التعليم، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كل ما يسهم في دعم وتحسين مخرجات التعليم، ومواكبة التطورات الحديثة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.

وأطلع نائب امير جازان على الأعمال التي قامت بها إدارة تعليم صبيا؛ حيث تم تجهيز 76 مدرسة للطفولة المبكرة على مستوى المدارس التابعة للإدارة من خلال 314 فصلًا، يدرس بها 10230 طالبًا وطالبة في الصفوف الأولية، يقوم بتدريسهم أكثر من 244 معلمة متخصصة، في فصول دراسية منفصلة في مبانٍ دراسية مؤهلة لبيئة تعليمية مكتملة متوافقة مع المجالات النفسية والتربوية والتعليمية المناسبة لهذه المرحلة العمرية، فيما بلغت نسبة المدارس الابتدائية التابعة للإدارة المطبقة للطفولة المبكرة 63%.

حضر التدشين والجولة وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ومحافظ صبيا منصور بن زيد الداود وعدد من المسؤولين.