تنفيذ حكم القتل تعزيرًا لمواطن مهرب حبوب الأمفيتامين المحظورة في تبوك

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب حبوب الأمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك.

وقالت في بيانٍ نشرته «واس»، إنها تمكنت من القبض على المدعو عطا لله بن سلامة بن قبلان العمراني (السعودي الجنسية) لدى بتهريبه كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له. وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه.

وأكدت «الداخلية» حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، محذِّرةً في الوقت نفسه، كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.