الصحة: 500 ألف مولود بالمملكة خلال 2018

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، أن عدد المواليد في المملكة خلال العام الماضي (2018) بلغ (587160) مولودًا، وفقًا لنتائج المسح الميداني لهيئة الإحصاء.

وأوضحت الوزارة أنها تواصل نشر حملة «#كوني ــــ بخير ـــ لأجلي»، التي تقدم من خلالها محتوى توعوي مميز ومتكامل موجه لصحة الأم والطفل بدءًا من مرحلة ما قبل الحمل، ثم أثناء الحمل وما بعد الحمل والولادة والرعاية الصحية للمولود.

وأكدت «الصحة» أهمية الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية وأخذ التطعيمات اللازمة قبل الحمل، وتناول الأطعمة الغنية بالحديد لتجنب فقر الدم، وتناول مكمل فيتامين (د)؛ لتعزيز صحة الأسنان والعظام وتناول أقراص حمض الفوليك عند التخطيط للحمل وحتى الأسبوع الثاني عشر.

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وأوضحت الوزارة، ضمن نصائح لمن تنوي الحمل عبر الحملة، أنه يجب على المرأة أخذ اللقاحات الضرورية قبل وأثناء وبعد الحمل في الوقت المناسب لتساعد على المحافظة على صحتها وصحة الجنين، وذلك بعد استشارة الطبيب؛ حيث تم نشر سلسلة توعوية تتضمن هذه النصائح على حساب الصحة في تويتر من خلال الرابط التالي

فيك تبدأ حياتي #كوني_بخير_لأجلي

جمعنا لكِ أهم مايمس صحتك وصحة جنينك في ملف واحد. — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) September 2, 2019

يشار إلى أن أحد أهداف وزارة الصحة في رؤية 2030، هو السعي إلى رفع معدل متوسط العمر من 74 عامًا إلى 80 عامًا، كما تسعى الوزارة أن تكون جهة معززة للصحة، وأن يكون الوعي الصحي سببًا رئيسًا في حياة صحية للجميع.