أمير الباحة: تحسين البيئة التعليمية «مواكبة مطلوبة» لمتطلبات التعليم الحديث

تسلَّم أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، تقريرًا مفصّلًا عن جاهزية مدارس المنطقة التي استقبلت أكثر من 55 ألف طالب وطالبة في مراحل التعليم المختلفة.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الإدارة العامة للتعليم في المنطقة، اليوم الثلاثاء، اطلعت عليه «عاجل»، بأنّ الأمير حسام تسلّم عدة تقارير أخرى عن البرامج التدريب والأنشطة التعليمية المتنوعة التي نفذت في المنطقة خلال إجازة صيف هذا العام.

وأكَّد أمير المنطقة، أهمية العناية بتوفير جميع الخدمات لمنسوبي قطاع التعليم بما يُحقِّق نجاح سير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أهمية الأداء التربوي الرامي إلى ترسيخ القيم النبيلة في نفوس الطلاب والطالبات من خلال ما يمثّله المعلمين والمعلمات من القدوة الحسنة في غرس القيم الدينية والوطنية في نفوس الطلاب والطالبات بما يحقق الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن.

وشدّد على أهمية استثمار المقدرات الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع لدعم مسيرة التعليم في المملكة، وقال: «رؤية المملكة تربطنا بالعديد من الأهداف التعليمية، والتي تسعى القيادة الرشيدة إلى تحقيقها من خلال الجهات المعنية ومن ضمنها وزارة التعليم».

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وأضاف: «تحسين البيئة التعليمية ودمج الوسائل التقنية، مواكبة مطلوبة لمتطلبات التعليم الحديث، وتطوير التعليم الذي تشهده مملكتنا الغالية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وبجهود مهندس الرؤية الطموحة لمملكتنا الحبيبة سمو ولي العهد يعد مرتكزًا هامًا نحو بناء نهضة الوطن بسواعد أبنائه وبناته، ولتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة التي تبذل جهودًا جبارة ودعمًا سخيًا؛ لتطوير مسيرة التعليم».

من جهته، قدّم المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني شرحًا عما تضمَّنته التقارير من منجزات للاستعداد للعام الدراسي الجديد، والبرامج التعليمة التي جرى تنفيذها خلال فترة الصيف، مشيرًا إلى أنَّ ذلك جاء تماشيًا مع توجيهات أمير المنطقة التي تحث على البداية الجادة للعام الدراسي، وتهيئة كل السبل المحقّقة للبيئة المدرسية الجيدة وتوفير جميع متطلبات التحصيل الجيد لبلوغ الأهداف التربوية والتعليمية، وبدعم مباشر من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ

وأوضح أنّ جميع مدارس المنطقة كانت على أتم الجاهزية والاستعداد لاستقبال الطلاب والطالبات؛ حيث عمدت الإدارة إلى بناء خطة إشرافية لزيارة مدارس المنطقة لمتابعة انطلاقة العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أنَّ الإدارة تسعى إلى تسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية بما يحقّق تطلعات القيادة الحكيمة للارتقاء بمسيرة التعليم بالمنطقة، وبما يسهم في رفعة الوطن والمواطن وتحقيق أهداف رؤيته المباركة.