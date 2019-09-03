سفير السعودية بالنمسا يقدم أوراق اعتماده مندوبًا للمملكة لدى «الطاقة الذرية»

قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده مندوبًا دائمًا للمملكة العربية السعودية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).
جاء ذلك بحسب بيانٍ صادرٍ عن السفارة السعودية لدى النمسا اطلعت عليه «عاجل»، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.
وفي نهاية أغسطس الماضي، باشر الأمير عبدالله مهام عمله سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا، وسفيرًا غير مقيم لدى جمهورية سلوفاكيا، وجمهورية سلوفينيا، ومندوبًا دائمًا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا.
وقدم سفير خادم الحرمين نسخةً من أوراق اعتماده إلى رئيس المراسم بوزارة الخارجية النمساوية السفير إنو دروفنيك.
وكان الأمير عبدالله قد وصل إلى العاصمة النمساوية في 26 أغسطس الماضي؛ حيث كان في استقباله نائب رئيس شؤون المراسم بوزارة الخارجية والسفراء العرب، وأعضاء السفارة، ومديرو المكاتب الفنية التابعة، وعدد من مسؤولي المنظمات الدولية في فيينا.
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