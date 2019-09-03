«الزكاة والدخل» توضح الطريقة الوحيدة لسداد المستحقات المالية

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الثلاثاء، إنّ سداد المستحقات المالية يكون عبر خدمة «سداد» فقط.

وذكرت الهيئة في تنويه وصفته بـ«المهم جدًا» بخصوص سداد المستحقات المالية، واطلعت عليه «عاجل»: «سداد المستحقات المالية يكون عبر خدمة سداد فقط، ولا تطلب الهيئة التحويل على أي حسابات بنكية، كما أنّ المطالبات تتم عبر النظام الآلي للهيئة وقنواتها الرسمية».

وأضافت: «في حالة ورود أي اتصال للمطالبة المالية، نرجو التواصل مع الهيئة على الرقم 19993؛ للتأكُّد من المطالبة».