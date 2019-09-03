مصادر «عاجل»: توجيهات بإلغاء دورات الكوتشنج المدرب الشخصي

وجهت المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني ممثلة في التدريب الأهلي بإلغاء دورات «الكوتشنج المدرب الشخصي»، والتي يقوم بها بعض المدربين بهدف تطوير مهارات الفرد والمعرفة، وتحقيق الأهداف التنظيمية واستهداف تحسين الأداء في العمل.

وأرجعت مصادر «عاجل»، قرار المؤسسة العامة للتدريب بإلغاء تلك الدورات، إلى كونها إحدى الممارسات المحسوبة على الطب البديل أو التكميلي، مشيرة إلى أنها ألغت اعتماد كافة الدورات فيما يسمى بعلم «الكوتشنج المدرب الشخصي».

وأوضحت المصادر، أن دورات جلسات الكوتشنج تنقسم إلى قسمين رئيسيين: شخصي وأعمال، مشيرة إلى أن قيمة بعضها تصل إلى 1200 ريال.