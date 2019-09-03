السعودية اليوم / ‏"البيئة" تعلن فتح بوابات سد وادي جرب بمحافظة العقيق



الباحة 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فتح بوابات سد وادي جرب بمحافظة العقيق في منطقة الباحة اعتبارًا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.‬‬‬

وأوضحت الوزارة، أن فتح البوابات جاء إثر هطول الأمطار الغزيرة مؤخرًا في المنطقة، سالت على أثرها الشعاب والأودية، إضافة إلى اقتراب منسوب المياه بالسد من المفيض، وغزارة الأمطار الهاطلة خلال الفترة الماضية والمتوقع هطولها مستقبلًا، ولدعم المياه الجوفية بالمنطقة، حيث تغذي مياه السد آبار المزارعين والوادي.

وأشارت إلى أنه جرى فتح بوابات السد خلال الفترة المطرية الحالية، حيث جرى في كل مرة تخفيض منسوب المياه بارتفاع ثلاث أمتار، وبمعدل 150 ألف متر مكعب تقريبًا، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

يذكر أن سد وادي جرب من النوع "الترابي"، ومخصص للزراعة، حيث جرى إنشاؤه في العام 1432هـ، ويبلغ طوله نحو 208 أمتار، وارتفاعه نحو 10 أمتار، وتبلغ سعته التخزينية نحو 344,100 متر مكعب، ويُعد مصدرًا لتغذية آبار المزارعين في المنطقة.

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15:51ت م

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