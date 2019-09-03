السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم دورة لمنسوبيه حول إدارة المراجعة الداخلية والمخاطر



الرياض 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مقره بالرياض اليوم دورة لمنسوبيه تحت عنوان " دور إدارة المراجعة الداخلية والمخاطر ".

وتهدف الدورة زيادة كفاءة البيئة الرقابية في المركز ، ونشر الوعي وبيان طبيعة أعمال إدارة المراجعة الداخلية لمنسوبي المركز.

ويسعى المركز لتنظيم سلسلة من الدورات التخصصية لمنسوبيه في شتى المجالات لتأهيل وتنمية القدرات البشرية العاملة فيه.

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15:37ت م

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