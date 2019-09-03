السعودية اليوم / سمو أمير جازان بالنيابة يستقبل مدير التعليم المكلف بالمنطقة



جيزان 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في مكتبه بالإمارة اليوم، الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي, وذلك بعد صدور الموافقة على تكليفه مديراً عاماً للتعليم بالمنطقة.

وقدم سموه التهنئة لمدير عام تعليم جازان المكلف بهذه الثقة, متمنياً له ولزملائه منسوبي الإدارة كل العون والتوفيق لتحقيق كل ما فيه خدمة أبناء وبنات المنطقة والعملية التعليمية بالمنطقة.

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز لشرح مفصل عن البرامج والمبادرات والخطط التي تنفذها الإدارة سعياً للارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين المخرجات ورفع مستوى الأداء والتحصيل الدراسي وتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة بمدارس المنطقة والتخلص من المباني المستأجرة وتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات، والبرامج التي تنفذها الإدارة من خلال العام الدراسي 1441.

من جانبه عبر مدير عام التعليم بجازان عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على متابعتهما وتوجيهاتهما الدائمة لقطاع التعليم بالمنطقة الذي أثمر عن تحقيق العديد من المنجزات المحلية والدولية خلال الأعوام السابقة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقةً جازان عبدالله بن صالح المديميغ.

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15:36ت م

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