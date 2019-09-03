

عمّان 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

تستمرّ فعاليات تمرين "الأسد المتأهب" الذي يقام في المملكة الاردنية الهاشمية ، بإقامة ندوة كبار القادة وندوة لضباط الصف حضرها العديد من كبار ضباط الدول المشاركة بالتمرين وكانت الندوة الأولى عن (الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات ) والندوة الثانية عن (الأسلحة الكيماوية) قدمها محاضرين مختصين وقد ناقش الحضور العديد من النقاط الهامة والتي من شأنها أن تعود بالنفع على المشاركين من جميع الدول.

وأقيمت الندوات اليوم برعاية قائد القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية و سعادة نائب قائد القوات البرية الملكية

الجدير بالذكر ان هذا التمرين يشارك فيه (30) دولة و( ثمانية آلاف ) مشارك ويعد من أهم وأكبر التمارين على مستوى العالم وتشارك فيه القوات المسلحة السعودية من ضمن أكبر القوات المشاركة بقوات على الارض وضباط مشاركين في قيادة التمرين بمختلف أفرع القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي .

// انتهى //

15:07ت م

0142



عمّان 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واستستمرّ فعاليات تمرين "الأسد المتأهب" الذي يقام في المملكة الاردنية الهاشمية ، بإقامة ندوة كبار القادة وندوة لضباط الصف حضرها العديد من كبار ضباط الدول المشاركة بالتمرين وكانت الندوة الأولى عن (الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات ) والندوة الثانية عن (الأسلحة الكيماوية) قدمها محاضرين مختصين وقد ناقش الحضور العديد من النقاط الهامة والتي من شأنها أن تعود بالنفع على المشاركين من جميع الدول.وأقيمت الندوات اليوم برعاية قائد القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية و سعادة نائب قائد القوات البرية الملكية السعودية اللواء الركن/ أحمد بن عبدالله المقرن ، وعدداً من الممثلين العسكريين من الدول المشاركة بالتمرين .الجدير بالذكر ان هذا التمرين يشارك فيه (30) دولة و( ثمانية آلاف ) مشارك ويعد من أهم وأكبر التمارين على مستوى العالم وتشارك فيه القوات المسلحة السعودية من ضمن أكبر القوات المشاركة بقوات على الارض وضباط مشاركين في قيادة التمرين بمختلف أفرع القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي .// انتهى //15:07ت م0142

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إستمرار فعاليات تمرين ( الاسد المتأهب 2019 )بإقامة ندوتين لكبار القادة وضباط الصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.