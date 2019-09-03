السعودية اليوم / أمين الأحساء يتفقد مشروع تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله



الأحساء 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

تفقد أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، اليوم، مراحل العمل في تنفيذ مشروع تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله "الضلع الشرقي"، الذي يربط عدد من البلدات بمدينتي الهفوف والمبرز.

وأوضح المهندس الملحم، أن المشروع سيسهم في فك الاختناقات المرورية عند التقاطع، لاسيما وأنه يعد نقطة التقاء لعدة طرق رئيسية وسيسهم في ربط عدد من البلدات مع ارتباطه بالطريق الدائري الداخلي، مؤكدًا أن سير الأعمال في المشروع تسير وفق الخطط المرحلية لتنفيذه مع الأخذ بأهمية جودة المخرجات التنفيذية له، وتتم حالياً في شبكة تصريف مياه الأمطار للمشروع، والتكسية الديكورية لحوائط وأعمدة الجسر، وأعمال الطلاء والتمديدات الكهربائية والإنارة، وإنشاء طرق خدمة جانبية، كما ينتصف الجسر البالغ طوله 1800 متر ممشى بأعلى المواصفات.

وعدّ المهندس الملحم، المشروع الذي من المتوقع تدشينه في الربع الأول من عام 2020 مكملاً لما تقوم به الأمانة من مشاريع تطويرية، وسيُسهم في توفير حلول مرورية تماشياً مع أحدث النظم المتبعة عالمياً وتسهيلاً لحركة المركبات والحد من الاختناقات المرورية عند التقاطع، والحفاظ على السلامة العامة لشاغلي المنطقة والزائرين من ناحية التصميم والكفاءة.

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14:50ت م

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