السعودية اليوم / إعتماد 30 ساعة تدريب مجانية للمشاركين في ملتقى الصحة العالمي 2019



الرياض 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

تم اعتماد 30 ساعة تدريبية مجانية للمشاركين في ملتقى الصحة العالمي 2019 في نسخته الثانية، الذي سيعقد خلال الفترة من10 - 12 سبتمبر 2019،بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وسيقام على هامش الملتقى 6 ورش عملية ومن أبرزها (ورشة التعريف بمؤشرات برنامج أداء الصحة، ورشة آلية شراء الخدمة من القطاع الصحي الخاص، ورشة لقاء رجال الأعمال، بالإضافة إلى ورشة فرص مشاركة القطاع الخاص بوزارة الصحة، والطريق للإدراج في السوق المالية

كما يشمل ملتقى الصحة العالمي 2019 مجموعة متنوعة من المؤتمرات، بما في ذلك مؤتمر القادة في الرعاية الصحية الذي يتناول مستقبل القطاع الصحي، ومؤتمرات التعليم الطبي المستمر للمهنيين في مجال الرعاية الصحية طوال الأيام الثلاثة للمعرض، وتنقسم المؤتمرات إلى مؤتمرات سريرية كمؤتمر إدارة المختبرات، ومؤتمر تجربة رعاية المرضى، ومؤتمر الأشعة الشاملة، ومؤتمر إدارة الجودة، ومؤتمر طب الطوارئ، ومؤتمرات غير سريرية مثل مؤتمر الصحة الرقمية، ومؤتمر بناء المستشفيات، ومؤتمر الهندسة الطبية الحيوية.

يذكر أن ملتقى الصحة العالمي يهدف إلى بناء العلاقات والتعاون المشترك بين الخبراء في المجال الصحي، ليسهموا في تسهيل وتقديم أفضل الممارسات، التي من شأنها تطوير أنظمة الرعاية الصحية في المملكة وتحسينها بما يلبي احتياجات المرضى والسكان، ويعد فرصة واعدة للاطلاع على أحدث التطورات في مجال الخدمات الصحية، والاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتطوير الرعاية الصحية على مستوى المملكة والمنطقة العربية، ومنصة رائدة لجذب المستثمرين ومزودي الخدمات في مجال الرعاية الصحية، وسيتم خلاله إلقاء الضوء على أحدث التطورات في مجال

الخدمات الصحية والمستحضرات الصيدلانية والتدريب والتعليم وتقنيات الأجهزة الطبية.

// انتهى //

14:49ت م

0122



الرياض 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واستم اعتماد 30 ساعة تدريبية مجانية للمشاركين في ملتقى الصحة العالمي 2019 في نسخته الثانية، الذي سيعقد خلال الفترة من10 - 12 سبتمبر 2019،بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.وسيقام على هامش الملتقى 6 ورش عملية ومن أبرزها (ورشة التعريف بمؤشرات برنامج أداء الصحة، ورشة آلية شراء الخدمة من القطاع الصحي الخاص، ورشة لقاء رجال الأعمال، بالإضافة إلى ورشة فرص مشاركة القطاع الخاص بوزارة الصحة، والطريق للإدراج في السوق المالية السعودية ، وتمويل رواد أعمال القطاع الصحي، وورش عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة).كما يشمل ملتقى الصحة العالمي 2019 مجموعة متنوعة من المؤتمرات، بما في ذلك مؤتمر القادة في الرعاية الصحية الذي يتناول مستقبل القطاع الصحي، ومؤتمرات التعليم الطبي المستمر للمهنيين في مجال الرعاية الصحية طوال الأيام الثلاثة للمعرض، وتنقسم المؤتمرات إلى مؤتمرات سريرية كمؤتمر إدارة المختبرات، ومؤتمر تجربة رعاية المرضى، ومؤتمر الأشعة الشاملة، ومؤتمر إدارة الجودة، ومؤتمر طب الطوارئ، ومؤتمرات غير سريرية مثل مؤتمر الصحة الرقمية، ومؤتمر بناء المستشفيات، ومؤتمر الهندسة الطبية الحيوية.يذكر أن ملتقى الصحة العالمي يهدف إلى بناء العلاقات والتعاون المشترك بين الخبراء في المجال الصحي، ليسهموا في تسهيل وتقديم أفضل الممارسات، التي من شأنها تطوير أنظمة الرعاية الصحية في المملكة وتحسينها بما يلبي احتياجات المرضى والسكان، ويعد فرصة واعدة للاطلاع على أحدث التطورات في مجال الخدمات الصحية، والاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتطوير الرعاية الصحية على مستوى المملكة والمنطقة العربية، ومنصة رائدة لجذب المستثمرين ومزودي الخدمات في مجال الرعاية الصحية، وسيتم خلاله إلقاء الضوء على أحدث التطورات في مجالالخدمات الصحية والمستحضرات الصيدلانية والتدريب والتعليم وتقنيات الأجهزة الطبية.// انتهى //14:49ت م0122

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