السعودية تثمن إدانة مجلس الأمن للاستهداف الحوثي المتكرر لأراضيها

ثمن مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، إدانة مجلس الأمن لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المتكررة لاستهداف الأعيان المدنية في المملكة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي، التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد ظهر اليوم، في قصر السلام بجدة.

وأكد المجلس أن المحاولات الإرهابية الحوثية المتكررة تشكل تهديداً لأمن السعوديين والاستقرار في المنطقة، وتعد تقويضاً للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وأشاد كذلك بما عبر عنه بيان مجلس الأمن من تأييد كامل للسعودية، وترحيب بجهودها التي بذلتها لعقد حوار في جدة لجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن.

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وفيما يتعلق بالشأن السوداني، نوه مجلس الوزراء السعودي بالحملة الإغاثية العاجلة التي أمر بها العاهل السعودي للخرطوم، وبدأ في تنفيذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتشمل هذه الحملة الإغاثية تقديم مواد إيوائية وطبية إلى المحتاجين في المناطق المتضررة من السيول.

وأوضح أن هذه الحملة تأتي حرصاً من السعودية على الشعب السوداني، وتواصلاً للدور المحوري للمملكة على مستوى العالم في تقديم المساعدات للمحتاجين أينما كانوا بكل حيادية.

وتشن مليشيا الحوثي الانقلابية هجمات إرهابية على جنوب السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، ودائما ما تعترضها وتسقطها قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

والأحد الماضي، اعترضت قوات التحالف العربي ودمرت 6 صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية من محافظة صعدة، في محاولة لاستهداف المناطق المدنية في مدينة جازان السعودية.