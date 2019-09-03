مطلقة لديها صك إعالة هل يؤثر على دعم حساب المواطن للزوج؟

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مطلقة لديها صك إعالة هل يؤثر على دعم حساب متابعات الخليج 365 للزوج؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف حساب متابعات الخليج 365 عن موقف الزوج الذي انفصلت عنه زوجته بالطلاق ولديها صك إعالة لأولادهما.
وتلقت خدمة العملاء سؤالًا من مواطنة قالت فيه: أنا مطلقة وعندي صك إعالة للأبناء، وأودّ التقديم على بنك التنمية هل يتأثر حساب متابعات الخليج 365 للزوج (أبو أولادي)؟
وردّ حساب متابعات الخليج 365 بالقول: لا يؤثر ذلك على دعم حساب متابعات الخليج 365، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم.
وتابع حساب متابعات الخليج 365: ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: (هنا).
يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 23 استحقاق شهر أكتوبر المقبل.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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