لجنة الحج المركزية تناقش الاستعدادات لموسم حج 1441

جدة - عمرو شويل أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، على ضرورة التحضير المبكر لموسم حج العام الحالي 1441هــ.

جاء ذلك لدى ترؤس أمير منطقة مكة المكرمة بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، اجتماع لجنة الحج المركزية لمناقشة الاستعدادات لموسم حج 1441هـــ.

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ولوزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على توجيهاتهم الدائمة بتسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية لراحة ضيوف الرحمن، وتأمين رحلتهم الإيمانية منذ قدومهم للمملكة وحتى عودتهم لأوطانهم سالمين غانمين، والتي كان لها بعد توفيق الله ما تحقق من نجاح موسم حج العام الماضي.

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وثمّن جهود كافة القطاعات خلال موسم الحج، مهنئاً الجميع بما تحقق من نجاحات، ومؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة الاستعداد المبكر وتضافر الجهود لخدمة ضيوف الرحمن، والتخطيط لموسم حج العام الحالي، وتعزيز الايجابيات التي تحققت في حج العام الماضي، والعمل على تطوير منظومة العمل وتلافي الملاحظات التي تم رصدها ميدانياً خلال الموسم.

واستعرض الأمير خالد الفيصل، خلال الاجتماع، أعداد الحجاج المغادرين حيث بلغ عددهم حتى اليوم أكثر من مليون وأربعمائة ألف حاج، فيما تبقى في مكة المكرمة والمدينة المنورة قرابة 453 ألف حاج.

وتطرق الاجتماع إلى عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.