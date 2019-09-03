الان تتابع الجمعة المقبل.. انطلاق الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق يوم الجمعة المقبل الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن، في نسخته الثانية، وتستمر حتى يوم السبت 15 محرم 1441هـ، الموافق 14 سبتمبر 2019، وذلك على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف.

يأتي ذلك تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله.

وأوضح الاتحاد السعودي للهجن، ممثلاً باللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد في نسخته الثانية، أن المنافسات تستمر لمدة 7 أيام متواصلة، على فترتين صباحية تبدأ الساعة السادسة صباحاً، وفترة مسائية تبدأ من الساعة (3:30) عصراً.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن تتضمن تنفيذ (173) شوطاً (بكار – قعدان) مخصصة لفئات (الحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول)، تشمل 20 شوطاً للرموز.

وشهدت منافسات المهرجان مشاركة واسعة من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والدول الصديقة للمنافسة على جوائزه التي بلغت (52) مليون ريال وهداياً عينية، تنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية بعدد (439) شوطا، وأكثر من 11 ألف مطية.

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يذكر أن مهرجان ولي العهد للهجن يهدف إلى تأصيل تراث الهجن وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إضافة إلى دعم الحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة والفعاليات الوطنية، للحفاظ على الموروث الوطني ونشره بين مختلف فئات المجتمع بما يعكس العمق الحضاري للمملكة وأبنائها.

ويعد مهرجان ولي العهد للهجن الأقوى من نوعه في المنطقة، من حيث ضخامة الحدث، وقيمة الجوائز، والمشاركة الكبيرة من دول الخليج والدول العربية والدولية، وهو ما يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بأبناء هذا الوطن الغالي، والعمل عل الحفاظ على تاريخه وثقافته وتراثه، وربط التكوين الثقافي المعاصر لأبناء الوطن بالإرث الحضاري والتاريخي الكبير لأبناء الجزيرة العربية وكفاح الأجداد، إضافة إلى الاهتمام برعاية مربي الإبل وملاك الهجن، وتشجيعهم للعناية بهذا الموروث الأصيل، وما يمثله من أهمية اقتصادية للقائمين عليه وللوطن بشكل عام.

ويأتي المهرجان ليعيد للذاكرة التاريخ المجيد والعمق التراثي والحضاري للثقافة العربية التي أنارت درب الأمم البشرية بالعلم والمعرفة والكفاح، والتي مثلت الإبل والهجن ركنا أساسيا للثقافة العربية والإسلامية الخالدة.

كما يأتي محفزاً وداعماً لهذا الاهتمام، ومشجعاً لمنافسات الهجن بهدف المحافظة على سلالاتها الأصيلة، وتعزيز الهوية الاجتماعية والوطنية والإرث الثقافي للإنسان السعودي، وتوثيق عرى الماضي بالحاضر الذي تواجهه كثير من التحديات والأخطار.

وأسهم مهرجان ولي العهد للهجن في إضافة لبنة جديدة تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م المتكاملة للحفاظ على الموروث الشعبي، وتطوير كل ما يتعلق بهذه الرياضة العريقة، وبشكل منهجي مدروس قائم على البحوث والدراسات المتعلقة بالإبل وسلالات للهجن العربية الأصيلة وتشجيع الإنتاج المحلي لهذه السلالات الأصيلة وتوسيع دائرة المشاركات الدولية في منافساتها الرياضية.