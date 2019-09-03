الان تتابع ‏الدفاعات الجوية السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية بسماء نجران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 1:37 م, 3 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 اعترضت ‏الدفاعات الجوية السعودية ثلاثة صواريخ باليستية في سماء نجران، بحسب ما نشرت قناة العربية وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل.

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