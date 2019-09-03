"الخليج 365" ترصد دمج طلاب الصفوف الأولية للبنين والبنات في مدارس المدينة

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جدة - خالد شويل - هبة محروس (المدينة المنورة) رصدت "الخليج 365" عملية الدمج لطلاب الصفوف الأولية للبنين والبنات في مدارس المدينة المنورة، وسط قبول وارتياح كثير من أولياء الأمور لعملية الدمج. وأوضح أولياء الأمور الذين التقتهم "الخليج 365" أن المعلمات يتمتعن بمعرفة جيدة في طرق التعليم والتدريس للصفوف الأولية، عطفا على إلمامهن التام بالتعامل مع الطلاب في سن مبكرة.



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