شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يشيدان بجهود «رئاسة الحرمين» في حج 1440 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بجهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال موسم حج 1440.

جاء ذلك في برقيتين من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بعثهما إلى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عضو لجنة الحج العليا الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وتضمنت برقيي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا للسديس، إشادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بجهود أعضاء لجنة الحج العليا ورجال الأمن وكافة منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في موسم حج 1440، وما قدمته من خدمات مميزة وفق منظومة عمل متكاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي، متطلعين لاستمرار هذا التميز عاما بعد عام في خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين، سائلين المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة وبلادنا تنعم بالأمن والأمان.