أمام خادم الحرمين الشريفين .. وزير الصناعة والثروة المعدنية يؤدي القسم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة اليوم، بندر بن إبراهيم الخريف، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيرا للصناعة والثروة المعدنية، قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص.

ثم تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمع إلى توجيهاته.

حضر أداء القسم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، ورئيس الديوان الملكي، الأستاذ فهد بن محمد العيسى.