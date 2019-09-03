السعودية | "المرشحة المثالية" ترفع راية السينما السعودية بفينيسيا

شكرا لقرائتكم "المرشحة المثالية" ترفع راية السينما السعودية بفينيسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يشارك الفيلم السعودي "المرشحة المثالية" في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بإيطاليا، ضمن دورته الـ76 التي تستمر حتى 7 سبتمبر الجاري، وحاز الفيلم الذي ينطلق في قصته من طرح اجتماعي محلي، يتطرق فيه لطموحات امرأة تخطت العوائق الاجتماعية لتحقيق ذاتها عبر الترشح للانتخابات، آراء إيجابية في المهرجان.

كما التقط نجوم الفيلم صوراً على السجاد الأحمر، وتعلو محياهم الابتسامة والبهجة، وأبدوا سعادتهم في مؤتمر صحافي بالأصداء والسمعة التي نالها الفيلم.

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في حين ذلك اعتبر المتابعون للسينما أن وصول فيلم سعودي للمنافسة مع 14 فيلماً عالمياً للفوز بجائزة "الأسد الذهبي" يعد بحد ذاته إنجازاً للسينما السعودية التي تسجل خطوات متقدمة للأمام بفضل الدعم الحكومي، الذي باتت تجده مع وجود خامات جيدة من الممثلين والمخرجين الموهوبين.

تعد هذه المرة الأولى في تاريخ السينما السعودية التي يشارك فيها فيلم سعودي في المسابقة الرسمية لهذا المهرجان، وستدخل هيفاء المنصور بهذا الاختيار في تنافس مع مخرجين عالميين مثل الكندي آتوم إيغويان والسويدي روي آندرسون والياباني هيروكازو كوريدا.

وحظي فيلم "المرشحة المثالية" بدعم من وزارة الثقافة، وشارك في كتابته براد نيمن مع هيفاء المنصور، وقد تم تصويره بالكامل داخل المملكة،

يشارك في بطولة فيلم "المرشحة المثالية"، ميلا الزهراني، ونورة العوض، وخالد عبدالرحيم وضي.