، أمير جازان بالنيابة: فصول الطفولة المبكرة واكبت رؤية ٢٠٣٠ ،

محمد بن مسعود - الدمام - اطلع على الاستعدادات والعرض المقدم من إدارة رياض الأطفال

أكد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، أن القيادة تسعى بتقديم كل ما يسهم في دعم وتحسين مخرجات التعليم، ومواكبة التطورات الحديثة المتوافقة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، إيماناً منها بأن بالعلم والتعليم يتحقق نمو المجتمع، ورفعة الوطن وتقدمه, خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة التي تعد المرحلة الأهم في تكوين شخصية الطفل وصقل شخصيته وتنمية قدراته وإكسابه سلوكيات اجتماعية وثقافية مهمة.

جاء ذلك خلال تدشينه لفصول الطفولة المبكرة في مقر المدرسة الابتدائية الأولى بالظبية، حيث اطلع على العرض المقدم من إدارة رياض الأطفال والذي تناول شرحاً مفصلاً عن مشروع الطفولة المبكرة في مدارس تعليم صبيا, وتجول في فصول الطفولة المبكرة مطلعاً على كافة الاستعدادات والتجهيزات.

واستمع أمير منطقة جازان بالنيابة لشرح مفصل من مدير تعليم محافظة صبيا ضيف الله بن علي الحازمي عن فصول الطفولة المبكرة وما تجده من اهتمام من وزارة التعليم, إنفاذاً لتوجيهات القيادة.

واطلع الأمير "محمد" على الأعمال التي قامت بها إدارة تعليم صبيا حيث تم تجهيز 76 مدرسة للطفولة المبكرة على مستوى المدارس التابعة للإدارة من خلال 314 فصلاً يدرس بها 10230 طالبًا وطالبة في الصفوف الأولية, يقوم بتدريسهم أكثر من 244 معلمة متخصصة, في فصول دراسية منفصلة في مبانٍ دراسية مؤهلة لبيئة تعليمية مكتملة متوافقة مع المجالات النفسية والتربوية والتعليمية المناسبة لهذه المرحلة العمرية، فيما بلغت نسبة المدارس الابتدائية التابعة للإدارة المطبقة للطفولة المبكرة 63%.

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