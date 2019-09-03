، أمام خادم الحرمين.. وزير الصناعة يؤدي القسَم ،

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تشرّف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر السلام بجدة اليوم، بندر بن إبراهيم الخريف، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، قائلاً: "بسم الله الرحمن الرحيم.. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسرّ من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".
ثم تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمع إلى توجيهاته أيده الله.
حضر أداء القسم: الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ورئيس الديوان الملكي الأستاذ فهد بن محمد العيسى.
أمام خادم الحرمين.. وزير الصناعة يؤدي القسَموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-03
تشرّف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر السلام بجدة اليوم، بندر بن إبراهيم الخريف، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، قائلاً: "بسم الله الرحمن الرحيم.. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسرّ من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".
ثم تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمع إلى توجيهاته أيده الله.
حضر أداء القسم: الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ورئيس الديوان الملكي الأستاذ فهد بن محمد العيسى.
03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
02:10 PM
03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
02:16 PM
تشرف بالسلام على الملك واستمع لتوجيهاته
تشرّف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر السلام بجدة اليوم، بندر بن إبراهيم الخريف، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، قائلاً: "بسم الله الرحمن الرحيم.. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسرّ من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".
ثم تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمع إلى توجيهاته أيده الله.
حضر أداء القسم: الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ورئيس الديوان الملكي الأستاذ فهد بن محمد العيسى.
، أمام خادم الحرمين.. وزير الصناعة يؤدي القسَم ،
المصدر : الخليج 365
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