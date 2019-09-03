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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية.
جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد وجريان السيول؛ وذلك على محافظات الطائف، والعرضيات، وميسان.
وأشارت "الأرصاد" إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
"مدني مكة" يدخل على خط تنبيه الأمطار المتقدم معلنًا عن تحذيراتهوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-03
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية.
جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد وجريان السيول؛ وذلك على محافظات الطائف، والعرضيات، وميسان.
وأشارت "الأرصاد" إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
02:00 PM
الأرصاد: متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية وتساقط للبرد
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية.
جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد وجريان السيول؛ وذلك على محافظات الطائف، والعرضيات، وميسان.
وأشارت "الأرصاد" إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
، "مدني مكة" يدخل على خط تنبيه الأمطار المتقدم معلنًا عن تحذيراته ،
المصدر : الخليج 365
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