، أرسل شكواك واقتراحك إلى "بلاغي" .. خدمة جديدة من بلدية الأحمر بالأفلاج ،

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أطلقت بلدية الأحمر في محافظة الأفلاج، خدمة "إبلاغي" لتلقّي الاستفسارات والشكاوى والملاحظات من المواطنين، وذلك في إطار سعيها لتعزيز التواصل مع المواطنين وتسخير التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في جودة الخدمات.
وأوضح رئيس بلدية الأحمر بندر بن مشعان العتيبي؛ أن البلدية تسعى من خلال هذه الخدمة إلى التسهيل على المواطنين لطرح أفكارهم، والإبلاغ عمّا يرونه من ملاحظات، مشيراً إلى أن خدمة "الواتساب" تأتي ضمن خدمات عدة تعمل البلدية على إطلاقها وتستهدف خدمة المواطنين.
وأضاف: "كما تسعى البلدية إلى تسهيل طرق التواصل مع المواطنين، خصوصاً فيما يتعلّق بالشؤون البلدية، سواء من حيث الشوارع أو الحدائق أو الخدمات الصحية والمشاركة في الأفكار والمقترحات، وسرعة تمريرها للمعالجة من قِبل الأقسام المختصة عن طريق تطيق (الواتساب) على الرقم (0116840156)".
ونوّه "العتيبي"؛ إلى أنه يجب على المبلغ ذكر اسمه ورقم سجله المدني ويفضل إرفاق صورة أو فيديو يوضح الملاحظة حتى يمكن التواصل مع العميل لسرعة إنهاء الملاحظة.
أرسل شكواك واقتراحك إلى "بلاغي" .. خدمة جديدة من بلدية الأحمر بالأفلاجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-03
أطلقت بلدية الأحمر في محافظة الأفلاج، خدمة "إبلاغي" لتلقّي الاستفسارات والشكاوى والملاحظات من المواطنين، وذلك في إطار سعيها لتعزيز التواصل مع المواطنين وتسخير التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في جودة الخدمات.
وأوضح رئيس بلدية الأحمر بندر بن مشعان العتيبي؛ أن البلدية تسعى من خلال هذه الخدمة إلى التسهيل على المواطنين لطرح أفكارهم، والإبلاغ عمّا يرونه من ملاحظات، مشيراً إلى أن خدمة "الواتساب" تأتي ضمن خدمات عدة تعمل البلدية على إطلاقها وتستهدف خدمة المواطنين.
وأضاف: "كما تسعى البلدية إلى تسهيل طرق التواصل مع المواطنين، خصوصاً فيما يتعلّق بالشؤون البلدية، سواء من حيث الشوارع أو الحدائق أو الخدمات الصحية والمشاركة في الأفكار والمقترحات، وسرعة تمريرها للمعالجة من قِبل الأقسام المختصة عن طريق تطيق (الواتساب) على الرقم (0116840156)".
ونوّه "العتيبي"؛ إلى أنه يجب على المبلغ ذكر اسمه ورقم سجله المدني ويفضل إرفاق صورة أو فيديو يوضح الملاحظة حتى يمكن التواصل مع العميل لسرعة إنهاء الملاحظة.
03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
01:57 PM
ينتظر أن تسهّل التواصل مع المواطنين وتسخّر وسائل التقنية الحديثة للتجويد
أطلقت بلدية الأحمر في محافظة الأفلاج، خدمة "إبلاغي" لتلقّي الاستفسارات والشكاوى والملاحظات من المواطنين، وذلك في إطار سعيها لتعزيز التواصل مع المواطنين وتسخير التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في جودة الخدمات.
وأوضح رئيس بلدية الأحمر بندر بن مشعان العتيبي؛ أن البلدية تسعى من خلال هذه الخدمة إلى التسهيل على المواطنين لطرح أفكارهم، والإبلاغ عمّا يرونه من ملاحظات، مشيراً إلى أن خدمة "الواتساب" تأتي ضمن خدمات عدة تعمل البلدية على إطلاقها وتستهدف خدمة المواطنين.
وأضاف: "كما تسعى البلدية إلى تسهيل طرق التواصل مع المواطنين، خصوصاً فيما يتعلّق بالشؤون البلدية، سواء من حيث الشوارع أو الحدائق أو الخدمات الصحية والمشاركة في الأفكار والمقترحات، وسرعة تمريرها للمعالجة من قِبل الأقسام المختصة عن طريق تطيق (الواتساب) على الرقم (0116840156)".
ونوّه "العتيبي"؛ إلى أنه يجب على المبلغ ذكر اسمه ورقم سجله المدني ويفضل إرفاق صورة أو فيديو يوضح الملاحظة حتى يمكن التواصل مع العميل لسرعة إنهاء الملاحظة.
، أرسل شكواك واقتراحك إلى "بلاغي" .. خدمة جديدة من بلدية الأحمر بالأفلاج ،
المصدر : الخليج 365
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