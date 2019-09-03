«الجوازات» توضّح كيفية إسقاط خادمة خرجت ولم تعد من قائمة المكفولين

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، كيفية إسقاط اسم الخادمة من قائمة المكفولين حال سفرها وعدم عودتها في التاريخ المحدّد لها.
جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المغرِّدين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يقول: «في حال وجود خادمة لديّ أعطيتها تأشيرة خروج وعودة ولم تعد وفق التاريخ المعطى لها.. أرغب في إسقاط اسمها لديّ من ضمن المكفولين ما الإجراء لذلك؟».
وردّت «الجوازات»، قائلة: «من الممكن التقدم لإدارة الجوازات بأصل الإقامة.. قسم خرج ولم يعد وطلب إسقاطه من على سجلك.. بعد مُضي شهر من تاريخ انتهاء التأشيرة.. علمًا بأنّ النظام سيسقطه آليًّا بعد مُضي شهرين من تاريخ انتهاء التأشيرة
دون الحاجة للمراجعة».
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من Microsoft News
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