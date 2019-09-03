مصادر: يحق للأم التي لم تكتسب حكماً قطعياً بالحضانة نقل أولادها من المدرسة لأخرى

قالت مصادر في وزارة العدل، إن الأم الحاضنة يحق لها نقل أولادها من مدرسة لأخرى حسب ما تقتضي مصلحتهم، حتى لو لم تكتسب حكماً قطعياً بالحضانة، وقبل وصول الحكم للاستئناف.
وأكدت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أنه في حال تعقيب القاضي على شمول الحكم بالنفاذ المعجل فإنه ينفذ حالاً ولو لم يكتسب القطعية، مبينة أن الهدف من ذلك تخفيف معاناة المرأة الحاضنة بعد تسجيل عدد من حالات التعسف لدى بعض الأزواج.
وأضافت أن الوزارة رصدت حالات لحرمان بعض الأولاد من حقوقهم المدنية وتأخرهم في الدراسة؛ بسبب المساجلات بين والديهم، مشددة على أن القضاء يبسط رقابته لرعاية المحضونين.
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