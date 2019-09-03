أسرة حَادث المزاحمية تنتظر تحليل الـ DNA للتعرف على الجثامين

ذكرت أسرة المواطن الذي لقي مصرعه مع 5 من أولاده؛ إثر حَادث مروري مروع وقع على طريق “المزاحمية – الرين – بيشة” أول من أمس (الأحد)، أنها تنتظر إنهاء مستشفى المزاحمية لنتائج تحليل الـ “DNA” لإثبات هوية المتوفين؛ لتتمكن من تسلم جثامينهم التي احترقت بالكامل، ودفنها بالرياض.
وكانت الأسرة المكونة من الأب و3 من أبنائه وفتاتين في طريق عودتها إلى الرياض قادمة من جازان، انحرفت مركبتهم جنوب محافظة المزاحمية واصطدمت وجهاً لوجه مع مركبة أخرى، واندلعت النيران فيها.
وقال ابن شقيقة المتوفى شادي سك، وفقاً لـ “الوطن”، إن خاله جمال عريشي ذهب إلى جازان للسلام على أمه برفقة أولاده، ولم يأخذ معه زوجته، مبيناً أن رحلتهم إلى جازان لم تزد على يومين.
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