السعودية... ولادة أكثر من نصف مليون طفل خلال 2018

كشفت نتائج المسح الميداني لهيئة الإحصاء السعودية ، أن عدد المواليد في المملكة بلغ أكثر من نصف مليون طفل خلال العام الماضي 2018.

وتواصل وزارة الصحة السعودية في هذا الصدد، نشر حملة "#كوني_بخير_لأجلي"، التي تقدم محتوى توعويا مميزا ومتكاملا موجها لصحة الأم والطفل، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

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وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية، وتلقي التطعيمات اللازمة قبل الحمل، وتناول الأطعمة الغنية بالحديد لتجنب فقر الدم، وتناول مكمل فيتامين (د)، لتعزيز صحة الأسنان والعظام وتناول أقراص حمض الفوليك عند التخطيط للحمل وحتى الأسبوع الثاني عشر.

وأوضحت "الصحة السعودية" ضمن نصائح لمن تنوي الحمل عبر حملة "#كوني_بخير_لأجلي" أنه يجب على المرأة تلقي اللقاحات الضرورية قبل وأثناء وبعد الحمل في الوقت المناسب، لتساعد على المحافظة على صحتها وصحة الجنين، وذلك بعد استشارة الطبيب.

ومن أهداف وزارة الصحة السعودية، ضمن "رؤية 2030"، السعي إلى رفع معدل متوسط العمر من 74 عاما إلى 80 عاما.